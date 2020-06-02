Москва, , 01:16 — REGNUM Анонимные антицерковные каналы в мессенджере Telegram представляют собой новую форму гонений на Русскую православную церковь, заявил 1 июня заместитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире телеканала «Спас».

"Они находятся в состоянии анонимности и из этой серой зоны пытаются на нас воздействовать», — объяснил он.

По словам Щипкова, церковь привыкла к гонению, однако в предыдущую эпоху оно было физическим, поэтому в новой форме оно «очень непривычно». При этом, объяснил представитель РПЦ, речь идёт не о «свободных дискуссиях», а о «форме прямого давления».

Ранее РПЦ на фоне массовой самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустила проект онлайн-общения со священниками.