Париж, , 01:11 — REGNUM Во Франции со 2 мая начинается второй этап выхода из карантина, отменяющий ряд введённых в марте из-за коронавируса ограничений. Поездки по стране теперь не ограничиваются радиусом 100 км от дома, постепенно начинают работать музеи, рестораны и предприятия туристического бизнеса «зелёной» зоны.

С стране начинают открываться музеи — но в разные сроки. Часть из них заработают после 5−9 июня. Другие — только с июля. Рестораны и кафе открываются в провинциальных французских городах. В Париже же пока позволено начать работу только террасам уличных кафе.

Напомним, с 30 мая, ещё до официального начала второго этапа отмены карантина, в Париже для горожан открыли парки и сады на Сене.

Стадионам, кинотеатрам, дискотекам, ночным клубам и туристическим предприятиям «оранжевой» зоны придётся дожидаться третьего этапа отмены ограничений, который начнётся с 22 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, рестораны и бары, а также кемпинги и места для туристов, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, могут возобновить свою работу во Франции в июне.

Возобновление работы указанных предприятий будет проведено не сразу, а в две фазы, которые продлятся до 21 июня. Открытие туристических предприятий будет зависеть от региона страны, в котором они находятся, так как в настоящее время она поделена на «зеленые» — с низким распространением коронавируса (таких большинство) и «оранжевые» — с достаточно высоким. В «зелёных» зонах туристические предприятия смогут возобновить работу со 2 июня, а в «оранжевых» — с 22 июня.

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