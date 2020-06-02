Тирасполь, , 01:01 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлены за сутки в Приднестровье и их общее число достигло 989, сообщает оперативный штаб республики по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за период пандемии в Приднестровской Молдавской Республике умерло 38 пациентов с COVID-19 и 573 — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приднестровье до 15 июня был продлен режима чрезвычайного положения из-за коронавируса.

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