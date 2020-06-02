Тирана, , 07:33 — REGNUM С 1 июня в Албании вступил в силу новый, облегченный пакет мер по противодействию коронавирусу. Отныне границы страны открыты.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в стране отменяется деление на «красные» и «зеленые» зоны — на всей территории страны отменены ограничения своды передвижения. Вновь открыты детские сады и ясли.

Стремясь привлечь туристов, Албания открыла сухопутные границы — въехать в страну можно из Италии, Северной Македонии, Черногории и Косово. Туристов будут ждать чистые пляжи трех морей — Адриатического, Эгейского и Ионичекого, а также отели и другие удобства.

Министр туризма Бленди Клёси отметил, что рестораны и отели будут работать в соответствии со специально подготовленным строгим протоколом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом