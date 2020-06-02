Санто-Доминго, , 00:33 — REGNUM Решение продлить режим чрезвычайной ситуации в Доминиканской республике еще на 12 дней принял сенат государства, 1 июня сообщает издание Caribe.

Соответствующее постановление было ранее подписано президентом страны из-за ситуации с пандемией коронавируса. Решение принято единогласно. Отсчет дополнительного периода начнется со 2 июня. Отмечается, что решение о продлении выносится уже четвертый раз подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Доминиканской республики объявили о продлении режима ЧП на 15 дней.

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