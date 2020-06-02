Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 12:00 — REGNUM До вероломного нападения немецко-фашистских захватчиков в Марий Эл проживали 579 809 человек. В годы Великой Отечественной войны на фронт из республики ушли 142 537 человек, 74 878 человек погибли, пропали без вести, умерли от ран. 53 уроженца Марий Эл были удостоены звания Героя Советского Союза, 14 красноармейцев стали полными кавалерами Ордена Славы.

Особой страницей истории военного тыла Марийской республики стало сооружение оборонительных рубежей вдоль левого берега Волги для защиты на случай прорыва гитлеровцев. Остатки оборонительных рубежей сохранились до сегодняшнего дня.

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