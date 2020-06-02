Минск, , 00:09 — REGNUM В Белоруссии коронавирус SARS-CoV2 выявлен у 3600 детей. Об этом 1 июня сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения республики Татьяна Бурдь.

По ее словам, по состоянию на 1 июня в Белоруссии зарегистрировано 3600 детей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Бурдь рассказала, что 95% детей перенесли COVID-19 инфекцию практически бессимптомно. Но есть некоторое количество детей в среднетяжелом состоянии. Обычно это дети с какой-то сопутствующей патологией.

Напомним, что в Белоруссии зарегистрировано 43,4 случая COVID-19. Скончались 240 человек.