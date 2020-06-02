Ростов-на-Дону, , 00:08 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону вновь пополнение. На этот раз «бэби-бум» произошёл в отделе копытных животных, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоосада.

«Родилось шесть дагестанских туров, два кубанских тура, три голубых барана и три европейских муфлона. Пока все малыши находятся в вольерах со своими мамами», — уточнили в зоопарке.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовский зоопарк подвёл итоги конкурса на имя верблюжонка. Детёныша пары верблюдов Шакито и Майи назвали Вениамин (Веня). Верблюды дали приплод в зоопарке Ростова-на-Дону впервые за семь лет.

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