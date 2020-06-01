Москва, , 23:59 — REGNUM Российских граждан нет среди пострадавших в ходе массовых беспорядков на территории США. Об этом 1 июня сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На момент воскресенья, 31 мая, слава богу, пострадавших среди наших граждан нет», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова уточнила, что это данные, полученные от посольства России в Вашингтоне, которое «аккумулирует информацию от всех заграничных точек на всей территории США».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня российским гражданам в Соединённых Штатах было рекомендовано воздержаться от посещения городов, в которых наблюдаются массовые беспорядки, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.

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