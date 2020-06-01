Тринидад, , 23:58 — REGNUM О закрытии города Тринидад (Боливия) в связи с угрозой распространения коронавируса сообщает 1 июня боливийское правительство.

Тринидад закрыт для въезда и выезда с 1 июня. В самом городе действует режим самоизоляции.

Напомним, Тринидад является административным центром департамента Бени. В нём проживают порядка полутора сотен тысяч человек.

Сам Бени с эпидемиологической точки зрения является неблагополучным: в нём выявлено 1,8 тыс. случаев COVID-19. В Боливии по числу заражённых опережает Бени только Санта-Крус (6,7 тыс.).

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