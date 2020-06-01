Москва, , 23:46 — REGNUM Граждан Российской Федерации среди пострадавших в ходе массовых беспорядков, происходящих в США, пока нет, заявила 1 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«На момент воскресенья, по данным нашего посольства России в Вашингтоне, а посольство аккумулирует информацию от всех загранточек на всей территории США, по их данным, слава богу, пострадавших среди наших граждан нет», — сказала Мария Захарова, отвечая на вопросы ведущего программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

При этом официальный представитель МИД России отметила, что Москва уже выразила протест в связи с «явно, намеренно агрессивными, неприемлемыми действиями в отношении российского журналиста», совершенными офицерами полиции США несмотря на то что он предъявил журналистское удостоверение и сообщил, что он сотрудник СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжаются массовые беспорядки и акции протеста, начавшиеся после убийства в Миннеаполисе офицером полиции чернокожего Джорджа Флойда, удушение которого было снято очевидцами и выложено в соцсети.

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