Нью-Йорк, США, , 23:32 — REGNUM В Нью-Йорке, улицы которого охвачены массовыми беспорядками и акциями протеста из-за убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда, местные власти приняли решение ввести комендантский час, сообщает 1 июня пресс-служба губернатора штата Нью-Йорк.

«Губернатор Эндрю Куомо и мэр Билл де Блазио объявили сегодня, что общегородской комендантский час в Нью-Йорке вступит в силу сегодня в 23:00 и будет отменен завтра в 5:00», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, после убийства офицером полиции чернокожего жителя города Миннеаполис Джорджа Флойда ряд городов США охватила волна акций протеста и массовых беспорядков.

Число погибших и пострадавших, а также масштабы материального ущерба, до сих пор не выяснены.

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