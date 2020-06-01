Тунис, , 23:31 — REGNUM Закрытие границ Тунисом на фоне пандемии будет отменено 27 июня, сообщили 1 июня в тунисском правительстве.

Решение принято сегодня, 1 июня, возглавляемой тунисским премьер-министром Элиасом Фахфахом Национальной комиссией по борьбе с COVID-19.

Таким образом, будут открыты и сухопутные и воздушные границы Туниса. Кроме того, откроются границы между городами, но гораздо раньше — с 4 июня.

Напомним, в Тунисе количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1084, летальных исходов — 48, число излечившихся — 964.

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