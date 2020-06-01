Душанбе, , 23:20 — REGNUM Итоговые аттестационные экзамены выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных школ в Таджикистане отменены решением республиканского штаба по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19, сообщает госинформагентство «Ховар».

Аттестационные оценки учащимся будут выставляться на основании итогов четвертных и годовых оценок.

В соответствии с данным решением министерству образования страны было поручено взять под свой контроль процесс подведения итогов для выпускников общеобразовательных учреждений, независимо от организационно-правовых форм.

Кроме того, для обеспечения прозрачности выставления оценок ведомство должно будет создать апелляционные комиссии.

Отмечается, что конкурсы универсального аттестата отличника с золотой и серебряной медалями, аттестата с отличием по направлениям золотым и серебряным медалями будут проводиться после подведения итогов аттестации в соответствии с установленным порядком.

Аттестат отличника основных общеобразовательных учреждений также будет выдаваться согласно «Порядку выдачи аттестата отличника для учащихся общеобразовательных учреждений».