Иерусалим, , 23:19 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано среди сотрудников канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передаёт 1 июня Kan.

В ведомстве выясняют, с кем этот сотрудник, заразившийся вирусом SARS-CoV-2, контактировал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобная ситуация уже была в израильской администрации в начале пандемии, из-за чего Нетаньяху пришлось полмесяца пробыть в карантине.

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