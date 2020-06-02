Тирана, , 00:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 1 июня сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 1143 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 233 активных случаев COVID-19. 877 человек уже излечились. 33 пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В то время как в других городах страны ситуация с коронавирусом, кажется, перешла под контроль, в столице после нескольких недель замедления динамики распространения коронавируса, начался рост числа заразившихся. Столь внезапный рост, по всей видимости, связан с тем, что митинги протеста против сноса Национального театра в Тиране прошли без всякого соблюдения социальной дистанции. В настоящий момент именно в Тиране находится большая часть заразившихся.

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