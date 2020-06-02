Скопье, , 00:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 1 июня сообщили, что в результате обследования 727 образцов на территории страны было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 17 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране зарегистрировано 2315 случаев COVID-19. Победу над заболеванием одержали 1569 человек.

Установлено, что 140 жителей Северной Македонии скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них более 20 за последнюю неделю. При этом за последние 24 часа умерли семь пациентов.

Отмечается, что в стране наблюдается рост числа выявляемых случаев заражения, что связывают с постепенным смягчением ограничительных мер и легкомысленным отношением граждан к предписаниям минздрава.

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