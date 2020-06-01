Вашингтон, , 22:57 — REGNUM В третьем сезоне второй главы Fortnite может появиться кроссовер с популярным мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны». Об этом 1 июня сообщил портал Screen Rant.

Поклонники популярной «королевской битвы» сделали это предположение после того, как в сеть «утек» один из постеров третьего сезона, на котором показан небольшой остров с тремя пальмами. Геймеры обратили внимание на странное сходство этого острова с тем, который показан на заставке популярного анимационного шоу.

https://twitter.com/Gvidisss__/status/1267389168545665024

Ранее разработчики Fortnite объявили, что решили вновь отложить релиз третьего сезона второй главы до 11 июня 2020 года. Изначально планировалось, что он состоится 30 апреля 2020 года, впоследствии Epic Games сообщила, что обновление выйдет 4 июня 2020-го.

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