Приштина, , 00:23 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 1 июня сообщил, что в результате обследования 172 образцов в крае был выявлено 27 новых случая заражения коронавирусом за сутки.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1100 заражения коронавирусом. 30 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19.

С 28 мая в крае отменено действие индивидуального графика выхода граждан на улицу, разрешена деятельность кафе и ресторанов. Ожидается, что карантин будет отменен до конца мая.

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