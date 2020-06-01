Москва, , 22:42 — REGNUM Московская соборная мечеть с 1 июня вновь открыла свои двери для прихожан, а до 6 июня откроются другие мечети столицы. Об этом сообщили в Совете муфтиев России.

«Поэтапное снятие ограничений на коллективные богослужения будет проходить начиная с 1 июня, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и согласно документам органов государственной и местной власти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время богослужений прихожане должны будут соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, при входе в мечети и молельные залы будут установлены антисептические средства для обработки рук.

В Совете муфтиев добавили, что лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендовано воздерживаться от посещения общих молитв.

Напомним, ранее сегодня в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси сообщили, что храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове будет открыты для прихожан со 2 июня, а 6 июня откроются другие храмы Московской епархии.

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