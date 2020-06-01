Душанбе, , 22:26 — REGNUM В областях, городах и районах Таджикистана до 1 сентября 2021 года будут возведены и сданы в эксплуатацию инфекционные больницы. Об этом объявил президент страны Эмомали Рахмон, пишет сегодня, 1 июня, государственное информационное агентство «Ховар», не уточняя запланированное количество новых больниц.

Согласно одному из пунктов плана мероприятий по выполнению поручений и указаний главы государства, в период 2020—2021 гг. по распоряжению Рахмона комитет по строительству и архитектуре совместно с дирекцией строительства правительственных объектов и исполнительным органом государственной власти Душанбе должны будут разработать проект строительства инфекционной больницы в столице на 1,5 тысячи койко-мест. При этом уже в сентябре 2020 года ведомства должны начать возведение другой больницы, рассчитанной на 650 койко-мест.

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Министерству здравоохранения страны вместе с исполнительными органами государственной власти областей, городов, районов страны до 15 июня 2020 года и далее до полной стабилизации эпидемиологической ситуации необходимо подготовить временные больницы и дополнительные койко-места в уже имеющихся медицинских учреждениях.

До 5 июня 2020 года должна быть создана рабочая группа из учёных-физиков, химиков, биологов и других профильных специалистов для определения причин и последствий распространения коронавируса.

В закон «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» планируется до 10 июля 2020 года внести некоторые изменения и дополнения, которые должны «создать условия и облегчить документирование при регистрации и производстве лекарственных средств».

Также Рахмон распорядился подготовить и предоставить до 1 августа 2020 года госпрограмму по подготовке профессиональных кадров в сфере здравоохранения страны.