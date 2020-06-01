Москва, , 22:23 — REGNUM За минувшие сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает московский оперштаб.

По информации штаба, у каждого из умерших пациентов был подтверждён диагноз «пневмония». Кроме того, у всех результаты теста на коронавирус были положительными.

В оперштабе рекомендуют жителям Москвы оставаться дома при любых симптомах ОРВИ, а вместо самолечения вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве до 14 июня продлён пропускной режим. С 1 июня наступил новый этап смягчения ограничений. Москвичам разрешили заниматься спортом, гулять, в городе возобновили работу парки. Также открылись непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг.