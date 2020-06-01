Москва, , 22:21 — REGNUM В Москве за последние сутки скончался ещё 71 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 1 июня в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе напомнили, что до 14 июня включительно все жители столицы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Согласно последним данным, в Москве выявлено уже 183 088 случаев заражения коронавирусом, 2297 из которых — за последние сутки. Подтверждено 2624 случая летального исхода пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 82 239 пациентов.