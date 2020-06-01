Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Посольство России в США рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения городов, в которых наблюдаются массовые беспорядки. Об этом сообщается 1 июня на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве напомнили, что в связи с непрекращающимися беспорядками более чем в 40 городах Соединённых Штатов введён комендантский час, в 15 штатах и округе Колумбия (Вашингтон) к в охране общественного порядка привлечена национальная гвардия. Ситуация осложняется также продолжающейся эпидемией коронавируса.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, постоянно или временно находящимся в Соединённых Штатах, строго выполнять предписания властей, избегать нахождения в местах скопления протестующих или поездок в города, охваченные бесчинствами», — говорится в сообщении.

Посольство рекомендовало гражданам в случаев происшествий незамедлительно обращаться на горячую линию консульского отдела посольства России в США по телефону: (202) 714 31 72.

Напомним, волна акций протеста, переросших массовые беспорядки, охватила целый ряд городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе. Сотруднику полиции, прижавшему шею Флойда коленом в земле, в результате чего тот скончался, предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.