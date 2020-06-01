Вашингтон, , 22:05 — REGNUM В Call of Duty: Warzone выявили ошибку, из-за которой геймеры не могут ни выйти из игры, ни продолжить её. Об этом 1 июня сообщил портал Game Rant.

В одном из комплексов зданий, расположенном рядом с кладбищем, находится грузовик с полуприцепом. Если игрок прыгает в него из окна, желая поискать добычу, то выбраться у него уже не получится.

Он сможет это сделать лишь в случае, если его убьёт противник или если закончится матч. Таким образом, этот полуприцеп может стать ловушкой сначала для членов одной из команд, а затем и для их противников. Один из геймеров выложил на форум Reddit видео, в котором показано, как это происходит.

Ранее разработчики Call of Duty: Warzone добавили в игру режим Duos. Таким образом, после выхода очередного обновления игроки получили возможность сражаться парами.

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