Санкт-Петербург, , 21:48 — REGNUM Новорожденные, появившиеся на свет в День защиты детей, получили подарки в честь праздника. В акции участвовали роддома Рязани, Волгограда, Сургута, Екатеринбурга, Барнаула, Москвы, Казани, Уфы, Самары и других городов.

В Петербурге к ней присоединился родильный дом №6 имени профессора Снегирева на улице Маяковского, 5. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медучреждении, каждый год торжественная раздача подарков происходит в актовом зале, но в этот раз пандемия внесла свои коррективы.

«Поздравляли и разносили подарки по палатам — всё из-за коронавируса», — сообщили в роддоме. Всего к вечеру 1 июня там появились на свет 15 детей.

Новорожденные получили в подарок носочки с изображениями сердец, а бирки, которые надевают детям в родильном зале, были окрашены в цвета российского триколора.