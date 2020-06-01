Москва, , 21:33 — REGNUM Общественный транспорт «заговорил» детским голосом в российских городах в честь Дня защиты детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции, дети читали стихи о безопасности.

Записи составляли заранее, в процессе приняли участие около 20 человек. Организацией занялись Общероссийский народный фронт и благотворительный фонд «Подари солнечный свет».

«Сначала сделали записи, потом рассылали их по регионам. Если в городе не было метро, то их транслировали в автобусах, троллейбусах и аэропортах», — сообщила пресс-секретарь «Молодежки ОНФ» Ольга Лопатинская.

Так, стихи в исполнении детей могли услышать пассажиры метрополитена Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и других городов. Организаторы надеются, что акция в будущем может стать более масштабной.

«Мы хотели, чтобы взрослые назидания, наши призывы следить за безопасностью детей, что является нашей ежедневной практикой на протяжении вот уже трех лет, сменили детские голоса. Может, так у нас получится достучаться до взрослых, которые, как показывает опыт нашей акции «Безопасность детства», не всегда следят за таким важным в жизни аспектом», — добавила Лопатинская.

Некоторые стихи были выбраны самими детьми после совместной подготовки с родителями. Сюжеты их просты: не бери спички в руки, не впускай домой незнакомцев, обходи открытый на улице люк стороной.