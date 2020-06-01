Анкара, , 20:53 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 827 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджав своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число выявленных инфицированных в стране достигло 164 769 человек.

Министр также сообщил, что за сутки в Турции скончались ещё 23 пациента с COVID-19, общее число умерших возросло до 4563 человек.

За весь период с начала эпидемии коронавируса в Турции излечились и были выписаны из больниц 128 947 пациентов, 974 из которых — за последние сутки.

Напомним, накануне в Турции было выявлено 839 новых случаев заражения коронавирусом, 25 человек скончались.