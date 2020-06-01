Москва, , 20:51 — REGNUM Граждане России смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции в период с 25 июня по 1 июля, при этом 1 июля объявляется выходным днем, заявил в понедельник, 1 июня, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников по итогам встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

«Я уверен, что голосование пройдет организованно, спокойно и в штатном режиме, у всех будет возможность проголосовать. Потому что сама система организации говорит о том, что все процедуры проведения голосования хорошо продуманы», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

«Электронное голосование будет применяться в основном для тех людей, которым, в силу их физического состояния, сложно будет добраться до избирательного участка либо пунктов организации голосования», — подчеркнул эксперт.

«Еще один аспект — это очень хороший способ голосования для тех людей, которые связаны с непрерывными циклами производства, для тех, кто в этот момент будет при исполнении своих служебных обязанностей — у нас в стране множество служб, которые работают непрерывно, семь дней в неделю, независимо от праздников и выходных. Поэтому я думаю, что система электронного голосования, регламент которой определяет недавно принятый закон, будет успешна и даст свои результаты», — отметил политолог.

«Пока я не готов дать прогноз, какой процент проголосует электронно, — сюда ведь надо добавить и тех людей, которым такой формат голосования будет просто удобен и безопасен — не надо никуда идти, не надо тратить время на дорогу. Практика покажет, какой процент населения РФ предпочтет именно такой инновационный формат», — завершил свой комментарий Андрей Манойло.

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