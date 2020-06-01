Челябинск, , 20:49 — REGNUM В Челябинске местный житель отдан под суд за обман банка. По его делу утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, ранее не судимый гражданин вместе со своими соучастниками подыскал в Челябинске дом и участок земли на общую сумму 12 млн рублей. Они договорились с владельцами о том, что во время обращения в банк для получения кредита укажут завышенную общую сумму, 31 млн рублей, а разница между 31 млн и 12 млн якобы пойдёт на переоформление недвижимости в нежилую с целью извлечения стабильной прибыли.

Затем соучастники подготовили и предоставили в банк документы с недостоверными данными об имущественном положении. Сотрудники учреждения одобрили им кредит на 24 160 000 рублей.

Затем соучастники обналичили деньги, 12 млн рублей отдали продавцам, а остальное распределили между собой. А чтобы скрыть преступление, внесли тремя платежами деньги на погашение кредита на общую сумму 953 700 рублей и затем прекратили выплаты.

В его жилище также найден обрез охотничьего ружья, имеющий следы кустарного вмешательства, а также патроны и гильзы. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд. Гражданину грозит до десяти лет колонии и штраф.