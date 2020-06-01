Ижевск, , 20:34 — REGNUM В Удмуртии отменяются послабления режима повышенной готовности, которые начали действовать с 14 мая, в связи с ростом числа носителей коронавируса. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

В частности, вновь закроются парки, общественные пространства и зоопарки. Эта мера будет действовать до особого распоряжения.

Во всех общежитиях, где проживают студенты в настоящее время, будут проведены тесты на коронавирус, а помещения будут продезинфицированы.

«Республика не готова к выходу на 2 этап снятия ограничительных мер, поэтому не будут открыты торговые центры, детские и спортивные учреждения», — отметил Бречалов. Он добавил, что ориентировочно перечисленные объекты откроются 15 июня, но все будет зависеть от темпов распространения заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в республике выявили 20 новых носителей вируса, 26 мая — 10 носителей, 27 мая — 24, 28 мая — 22, 29 мая — 24, 30 мая — 23 новых носителя коронавируса, 31 мая — 30 новых носителей. 1 июня число новых заражений составило 35 случаев.