Москва, , 20:33 — REGNUM Концепцию ресторана повышенной безопасности разработал McDonald's в России. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба компании.

Генеральный директор McDonald's в России Марк Карена пояснил, что компанией разработана концепция ресторанов с повышенным уровнем безопасности для посетителей и сотрудников. Концепция позволит соблюдать все рекомендации уполномоченных органов и сохранить при этом «уникальную атмосферу гостеприимства».

Новый формат работы будет апробирован в ресторане McDonald's на Новом Арбате в Москве, после чего самые успешные решения будут применены по всей России. В частности, в ресторанах посетителям обязательно предложат обработать руки при входе дезинфектором, все заказы будут передаваться бесконтакным способом, а в залах будут поставлены перегородки.

Кроме того, предполагается развести поток курьеров и посетителей на разные входы и выходы, в залах будет проводиться дополнительная дезинфекция, а дверь посетителям будет открывать сотрудник, чтобы предотвратить контакт гостей ресторана с поверхностью.

Сеть ресторанов McDonald's с 28 марта перешла на работу на вынос и на доставку заказов в Москве, Московской области, а позднее в ряде регионов России. Предприятия сети работают в 59 субъектах России.

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