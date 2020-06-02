Тегеран, , 07:39 — REGNUM 1 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана заявил, что 81 иранец умер от коронавирусной инфекции за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 7878. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Киануш Джаханпур отметил, что в Иране 121 004 человека из общего числа 154 445 инфицированных коронавирусом выжили и выздоровели, при этом общее число смертей достигло 7 878. Чиновник сообщил, что за последние сутки было выявлено 2979 новых случаев заражения, 78% из которых (2327 случаев) проявляются в легкой форме.

Он также отметил, что 2578 человек в настоящий момент находятся в критическом состоянии и госпитализированы. Далее джаханпур сообщил, что с начала кризиса в Иране было проведено 955 865 тестирований на COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.