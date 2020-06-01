Йошкар-Ола, , 20:26 — REGNUM В Марий Эл около 400 сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан получат стимулирующие выплаты. Об этом на встрече с главой республики Александром Евстифеевым заявила министр социального развития региона Марина Островская, сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Она уточнила, что работающим в соцучреждениях врачам положено 40 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу и социальным работниками — 25 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу — 20 тыс. рублей. Предусмотрены выплаты и для технического персонала.

«Первый транш на сумму 12 млн уже перечислен. Общий бюджет стимулирующих выплат составит более 27 млн рублей», — добавила Островская. В «закрытом» режиме находятся порядка 300 социальных специалистов и 1889 получателей социальных выплат.

Всего в режиме изоляции вместе с сотрудниками сейчас пребывают 11 социальных учреждений республики: два дома-интерната общего типа, шесть психоневрологических интернатов и три детских учреждения

Как сообщало ИА REGNUM, до начала добровольной изоляции у сотрудников взяты тесты на коронавирус. В учреждениях проведена дезинфекция. Учреждения полностью обеспечены необходимым количеством продуктов питания, лекарственных средств, товаров первой необходимости, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами на 3 недели.