Москва, , 20:17 — REGNUM В День защиты детей к всероссийской акции #МыВместе присоединился известный блогер Гусейн Гасанов. Вместе с заместителем руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ириной Плещевой они посетили Центр защиты материнства «Мамин домик» во Владимирской области.

Для воспитанников центра Гасанов с активистами ОНФ и компанией ООО «ТойРой Медиа» организовали шоу-программу с мыльными пузырями от «Дракоши Тоши». В рамках акции #МыВместе волонтеры ОНФ подарили детям мягкие игрушки «Дракоши Тоши» и пазлы.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева заявила, что «в наши дни волонтерство стало культурой, но Арина Серавкина — основательница проекта — начинала свою работу, когда о волонтерах никто и не слышал».

«То, что она создала такое место и одновременно с этим координирует работу регионального штаба акции #МыВместе — это невероятно круто. В нем работают женщины, которые когда-то сами попали в трудную жизненную ситуацию, а сегодня они помогают другим людям», — подчеркнула Ирина Плещева.

Она также отметила, что «воспитанники центра, дети в возрасте от 3 до 7 лет, которые здесь находятся, нуждаются в двойной защите и внимании».

«Здорово, что нам с Гусейном Гасановым удалось поздравить ребят, подарить им подарки и сделать настоящий веселый праздник в «Мамином домике», — сказала Ирина Плещева.

Гусейн Гасанов, блогер-миллионник и бизнесмен (Instagram и YouTube 14,1 мил. подписчиков) отметил важность таких социальных акций, а основательница Центра Арина Серавкина поблагодарила активистов ОНФ за оказанное внимание и привезенные детям подарки.

Напомним, «Мамин домик» — известный благотворительный проект, помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, находится в деревне Ельцы Киржачского района Владимирской области.

Мультик «Дракоша Тоша» и его друзья — российский детский анимационный сериал для самых маленьких зрителей от 0 — 7 лет.