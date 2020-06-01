Калуга, , 19:49 — REGNUM 1 июня глава Калужской области Владислав Шапша принял участие в благотворительной акции Первого канала, которую его представители провели в детской городской больнице Калуги. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.

Калужский губернатор поучаствовал в благотворительной акции Первого канала Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, команда Первого канала во главе с советником генерального директора Александром Ильиным, а также ведущими Юлией Барановской и Дмитрием Борисовым навестили маленьких пациентов психоневрологического отделения, представили им первую серию нового детского мультфильма «Зебра в клеточку», приняли участие в подведении итогов местного конкурса рисунков, наградили его победителей, а также поздравили всех пациентов с праздником. Во внутреннем дворе больницы состоялось праздничное представления ростовых кукол — героев познавательного мультфильма «ТриО!» Посмотреть его из окон медицинского учреждения могли все пациенты.

Особые слова благодарности телевизионщики адресовали медицинским работникам больницы, которые в сложной эпидемиологической обстановке продолжают оказывать помощь детям с различными заболеваниями. Делегация Первого канала передала в дар сотрудникам психоневрологического отделения новый холодильник, напольный кулер для воды, а также много других необходимых вещей.

Говоря о благотворительных проектах Первого канала, Александр Ильин подчеркнул, что его сотрудники имеют достаточно хорошее представление о том, что происходит в российских регионах, в том числе в медицинской сфере. «Ваша больница оставляет очень приятное, светлое, впечатление», — заметил советник генерального директора Первого канала.

Владислав Шапша побеседовал с руководством больницы, поинтересовался тем, в каком медицинском оборудовании здесь особенно нуждаются, какие проблемные вопросы требуют первоочередного решения. Глава региона, в частности выразил готовность оказать содействие в приобретении нового автотранспорта. Ежегодно в амбулаторно-поликлинической службе Детской городской больницы Калуги наблюдаются более 72 тысяч маленьких пациентов, площадь обслуживания составляет более 500 кв. км, поэтому автомобили, работающие на участках, а также для доставки детей на исследования в другие ЛПУ, быстро изнашиваются.

Глава региона поблагодарил команду Первого канала за внимание к Калужской области и выразил надежду на то, что подобные встречи будут проводиться и в будущем.

«Спасибо большое Первому каналу за возможность подарить детям праздник — подарки, а самое главное, общение, которого нам всем так не хватает в это непростое время» — резюмировал Владислав Шапша.