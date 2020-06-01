Москва, , 19:47 — REGNUM Граждане России смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции в период с 25 июня по 1 июля, при этом 1 июля объявляется выходным днем, заявил в понедельник, 1 июня сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников по итогам встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

«Схема организации «периода голосования» понятна, это попытка на как можно более длинный срок растянуть приход людей на избирательные участки, чтобы сократить количество контактов, и это выглядит разумно», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Генеральный секретарь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров.

Комментируя предполагаемые формы проведения голосования, Вячеслав Макаров отметил: «Насколько я знаю, от идеи голосования по почте отказались, и хорошо, потому что это создало бы больше проблем, чем выгод».

«Что же касается электронного голосования, то мы, как партия, всегда поддерживаем электронное голосование, потому что вся наша партийная программа построена вокруг этой идеи», — завершил свой комментарий Генеральный секретарь Партии прямой демократии.