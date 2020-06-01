Москва, 1 июня 2020, 19:47 — REGNUM Граждане России смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции в период с 25 июня по 1 июля, при этом 1 июля объявляется выходным днем, заявил в понедельник, 1 июня сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников по итогам встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Комментируя предполагаемые формы проведения голосования, Вячеслав Макаров отметил: «Насколько я знаю, от идеи голосования по почте отказались, и хорошо, потому что это создало бы больше проблем, чем выгод».