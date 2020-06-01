Москва, , 19:46 — REGNUM Группа «ГУТА» и Холдинг «Объединенные кондитеры» выступили партнерами всероссийского проекта «Дети войны», стартовавшего в год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Проект организован федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский детско-юношеский центр»; общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и продюсерской кинокомпанией «Династия».

Этот уникальный проект посвящен поколению, чье детство прошло в страшные военные годы. Детям войны пришлось пережить голод, лишения, эвакуацию, многие принимали участие в деятельности партизанских отрядов и в боях с врагом. Воспоминания об этих событиях зачастую были так тяжелы, что не всегда ими делились даже с самыми близкими людьми. Многие истории военного детства сохранились только в виде сухих строчек архивов и картотек.

Проект «Дети войны» ставит перед собой важную цель: помочь людям лучше узнать историю своей страны, воссоздав образ жизни как отдельных людей, так и промышленных предприятий в период Великой Отечественной войны. Задача участников — рассказать историю своих родных — через воспоминания детей войны. Все рассказы, присланные участниками, опубликованы на сайте проекта, а десять самых интересных и трогательных будут экранизированы в виде короткометражных фильмов с профессиональными актерами.

Группа «ГУТА» и «Объединенные кондитеры» высоко ценят важность социальной миссии, которую выполняют такие проекты. «Мы с большим вниманием и уважением относимся к российскому историческому наследию и оказываем разностороннюю поддержку мероприятиям, направленным на его сохранение. Делая всеобщим достоянием историю своей семьи, каждый из тех, кто принял участие в этом проекте, сделал полнее и богаче общую историю нашей страны», отметили в пресс-службе Группы «ГУТА», поблагодарив всех участников проекта «Дети войны» и вручив 50 подарков юным авторам рассказов — подарочные наборы кондитерских изделий.

Работы, прошедшие отборочный этап, будут размещены на сайте www.detivoyni.ru. По результатам акции «Дети войны» будут отобраны десять историй, по сюжетам которых будут сняты художественно-документальные короткометражные мини-фильмы, с последующим их размещением на платформах Facebook, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», YouTube.