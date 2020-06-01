Архангельск, , 19:45 — REGNUM На улицы Архангельска вернутся дворники — региональные власти решили значительно увеличить штат блюстителей чистоты в областном центре. Об этом ИА REGNUM собщили в правительстве Архангельской области.

«Сейчас наша задача — сохранить имеющийся темп работ. В ближайшее время необходимо на постоянной основе набрать дворников, чтобы ежедневно на улицы одного округа выходили 30−40 человек», — заявил замгубернатора Ваге Петросян.

Напомним, как собщало ИА REGNUM, еще до того, как состояние городских улиц возмутило врио губернатора Александра Цыбульского, мэр города Игорь Годзиш заявлял, что привлечение дворников потребует десятикратного увеличения расходов городского бюджета, а это, по его словам, Архангельску не по карману.