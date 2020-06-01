Архангельск, 1 июня 2020, 19:45 — REGNUM На улицы Архангельска вернутся дворники — региональные власти решили значительно увеличить штат блюстителей чистоты в областном центре. Об этом ИА REGNUM собщили в правительстве Архангельской области.
Напомним, как собщало ИА REGNUM, еще до того, как состояние городских улиц возмутило врио губернатора Александра Цыбульского, мэр города Игорь Годзиш заявлял, что привлечение дворников потребует десятикратного увеличения расходов городского бюджета, а это, по его словам, Архангельску не по карману.