1 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Какие образовательные (и, возможно, регуляторные) меры сегодня необходимы для того, чтобы максимально эффективно защитить детей от интернет-угроз угроз, рассказала адвокат Юлия Кузнецова

Юлия Кузнецова, , 20:27 — REGNUM Интернет — это необходимый инструмент в повседневной жизни каждого из нас. В докладе Генеральной Ассамблеи ООН от 16 мая 2011 года доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отнесен к базовым (или неотъемлемым) правам человека, а ограничение доступа к нему признано нарушением базовых прав человека. Интернет предоставляет современным детям огромные возможности для развития, обучения, виртуального общения со сверстниками, получения важной информации об окружающем их мире.

Иван Шилов © ИА REGNUM

13 марта 2020 года на территории России был введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19, в результате чего школьники были переведены на дистанционное обучение с использованием сети «Интернет». Ребенок остался один на один с компьютером, подключенным к сети «Интернет», при этой форме обучения учитель не может контролировать ребенка. Функция контроля за кибербезопасностью детей возложена на их родителей.

Определение термина «информационная безопасность детей» содержится в Федеральном законе № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», регулирующие отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Согласно данному закону, «информационная безопасность детей» — это состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.

В силу Федерального закона № 436-ФЗ информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, является:

— информация, запрещенная для распространения среди детей;

— информация, распространение которой ограничено среди детей определенных возрастных категорий.

Дистанционное ообразование Mos.ru. Евгений Самарин

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится:

1) информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способность вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям и животным;

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера.

К информации, распространение которой ограничено среди детей определенного возраста, относится:

1) информация, представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

Дистанционное образоввание Ольга Перегут © ИА Красная Весна

Какие образовательные (и, возможно, регуляторные) меры сегодня необходимы для того, чтобы максимально эффективно защитить детей от этих угроз? Я считаю, что необходимо в первую очередь в семье доводить до ребенка необходимую информацию о наличии угроз в интернете, также необходимо в школе уделять достаточное время и информировать детей об этом. Детям необходимо прививать правильные жизненные принципы, воспитывать нравственно, объяснять о наступлении правовой ответственности.

На мой взгляд, самыми опасными киберугрозами сейчас являются:

— детская порнография,

— террористическая и экстремистская информация,

— наркопропаганда,

— иная киберинформация девиантной направленности: группы смерти и иные…

Дети должны чувствовать безусловную любовь от родителей, внимание, значимость, помощь, безопасность и поддержку.

Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов, необходимо внимательно изучить, какую информацию помещают его участники в своих профилях и блогах, включая фотографии и видео. Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис Вашего ребенка. Странички Вашего ребенка могут быть безопасными, но могут и содержать ссылки на нежелательные и опасные сайты. Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или отталкивающем и не слишком остро реагируйте, когда они это делают. Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их друзья в интернете так же, как интересуетесь реальными друзьями. Разговаривайте с ребенком. Учите ребенка мыслить критически. Следите за изменениями в поведении ребенка. По статистике 80% подростков, совершивших суицид, говорили родителям о своем нежелании жить, но взрослые не воспринимали эти слова всерьез.

Всегда поддерживайте разговор с ребенком, о чем бы он ни был. Придумайте ребенку занятие: постарайтесь заинтересовать ребенка: музыкой, чтением книг, спортом, помощью в домашних делах. Чаще обедайте вместе. Налаживайте контакт и доверие с ребенком.

Как же еще родители, помимо должного воспитания, могут обезопасить своих детей от кибер-угроз?

Урок во время пандемии Wwwanglia

Родительский контроль — программное обеспечение электронных средств, используемых детьми и подростками, направленных на защиту их от влияния негативного интернет-пространства. На сегодняшний день существует большое количество вариантов родительского контроля. Способы родительского контроля:

— родительский контроль средствами операционной системы Windows,

— родительский контроль в браузере,

— родительский контроль средствами антивирусов,

— родительский контроль на уровне провайдера,

— родительский контроль на Wi-Fi-роутере,

— специальные программы для родительского контроля (Crawler Parental Control 1.1, KidsControl 2.02, ParentalControl Bar 5.22, КиберМама, KinderGate, ОдинДома, КиберЦензор),

— родительский контроль на смартфонах: специальная программа (например, Safe Lagoon) или подключение у мобильного оператора специальной услуги «Детский Интернет».

Помните, что ни один из перечисленных способов не гарантирует на 100% защищенность вашего ребенка от опасностей современного интернета. Важно приложить усилия к тому, чтобы дети в силу воспитания сами не стремились к поиску запрещенного контента, знали о возможных последствиях всех своих действий в интернете.