Душанбе, , 19:32 — REGNUM Общее число жителей Таджикистана с подтверждённым коронавирусом превысило четыре тысячи человек и по состоянию на вечер 1 июня составило 4 тыс. 13 человек, сообщает единый национальный портал по вопросам коронавируса.

Таким образом, за сутки в Таджикистане было зафиксировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

При этом количество летальных исходов остаётся неизменным уже на протяжении пяти дней — 47 человек.

Излечились от коронавируса в общем 2 тысячи 89 человек — прирост за прошедшие сутки составил 85 человек.

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