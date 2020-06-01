Архангельск, , 19:31 — REGNUM 151 млн рублей получит Архангельск на реализацию проектов по благоустройству. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

100,5 млн. рублей будет направлено на ремонт и благоустройство двух участков Набережной Северной Двины — от железнодорожного моста до «Праги» и от ул. Володарского до Северного морского музея, включая Молодежный сквер. 42,5 млн. рублей будут направлены на благоустройство 9 дворовых территорий. Еще 8 млн. рублей предназначается для сноса расселенных деревянных домов с последующей планировкой освободившейся территории.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, состояние улиц Архангельска огорчило нового врио губернатора Александра Цыбульского. Он поручил городским властям привести областной центр в порядок. Промежуточные итоги работы он оценнил положительно.

«Очевидно, что стало значительно чище, по крайней мере, на тех улицах, которые мы проезжали. Нужно активнее отрабатывать по адресам, где жители жалуются больше всего», — подчеркнул глава региона. благоустрой