Липецк, , 19:31 — REGNUM В Липецкой области санаторий АО «Липецккурорт» перепрофилируют в инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом 1 июня сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Количество свободных коек в регионе будет увеличено до 400. После этого областные власти планируют приступить к снятию ограничений.

«Наличие свободного коечного фонда позволяет постепенно снимать ограничительные меры. Мы будем обращаться к главному санитарному врачу России и просить разрешить нам смягчить ограничения. Кроме дополнительного госпиталя, мы делаем много тестов. Я рассчитываю, что динамика снизится, и мы будем открывать рынки, магазины, ателье, косметические салоны», — рассказал Игорь Артамонов

По словам главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева, за трое суток коронавирусная инфекция выявлена у 218 жителей региона. К аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов, доля тяжелых пациентов составляет 17% от общего числа. Рост заболеваемости наблюдается на некоторых предприятиях, среди населения появляются новые семейные очаги заболевания. Всего в области сегодня в больницах находятся 1446 пациентов.

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