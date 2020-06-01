Липецк, 1 июня 2020, 19:31 — REGNUM В Липецкой области санаторий АО «Липецккурорт» перепрофилируют в инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом 1 июня сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Количество свободных коек в регионе будет увеличено до 400. После этого областные власти планируют приступить к снятию ограничений.
По словам главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева, за трое суток коронавирусная инфекция выявлена у 218 жителей региона. К аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов, доля тяжелых пациентов составляет 17% от общего числа. Рост заболеваемости наблюдается на некоторых предприятиях, среди населения появляются новые семейные очаги заболевания. Всего в области сегодня в больницах находятся 1446 пациентов.
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