Нью-Йорк, США, , 19:30 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 в штате Нью-Йорк продолжает снижаться, заявил 1 июня на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.

К таким выводам он пришёл на основании того, что за последние сутки в штате скончались 54 человека с диагнозом COVID-19,

«У нас самое низкое число смертей за все время — 54. Ниже этого уровня смертность уже не упадет, потому что в случаях заражения коронавирусом тяжело больных итог, как правило, печален. Но эта цифра разительно отличается от всего того, что мы наблюдали много недель», — сказал Куомо.

Напомним, всего в штате Нью-Йорк от COVID-19 умерло 23 905 человек.

Штат Нью-Йорк остаётся крупнейшим очагом эпидемии в США, которые, в свою очередь, занимают первое место в мире по числу смертей и количеству выявленных заражений.

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