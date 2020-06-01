Челябинск, , 19:28 — REGNUM В Челябинской области выросли объёмы тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что это стало одним из факторов для роста числа выявленных случаев. Глава Южного Урала называет ситуацию напряжённой.

«У нас ежедневный рост доходил до 150 случаев в сутки. Для нас это достаточно много, это порядка 6% ежедневного прироста», — цитирует его Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе количество подтверждённых в сутки случаев доходило до 150. Был резкий всплеск. Однако за последние сутки в регионе подтвердили уже значительно меньше — 114 случаев.

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