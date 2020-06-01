Рим, , 19:11 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 1 июня, в Италии умерли 33 475 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 60 (днём ранее — на 75), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 158 355 человек, за день этот показатель увеличился на 848 (днем ранее — на 1874).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 178 (днем ранее — на 355). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 233 197. В настоящее время заражены 41 367 человек — на 708 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.