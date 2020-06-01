Оттава, , 19:09 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Канаде преодолело отметку в 91 тыс. человек, сообщает 1 июня канадское министерство здравоохранения.

После выявления за последние сутки 835 заразившихся, общее число инфицированных составляет 91 351.

В списках умерших от COVID-19 числится 7305 человек.

Минздрав Канады отмечает, что подавляющее большинство случаев заражения выявлено в провинциях Квебек и Онтарио, где зарегистрировано 51 059 и 28 263 зараженных соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, во всем мире выявлено свыше 5,9 млн случаев заражения, более 367 тыс. человек скончались от COVID-19.