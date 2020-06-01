Москва, 1 июня 2020, 19:07 — REGNUM В День защиты детей первый заместитель председателя движения «Боевое братство» Дмитрий Саблин передал подарки в православный детский социально-реабилитационный центр «Покров» в Новой Москве.
В приют, ставший семьей для 40 детей из разных регионов России, привезли медицинские маски, продукты, фрукты и детские книги.
Руководитель и духовник реабилитационного центра протоиерей Виталий Ткачев рассказал о жизни приюта, учебе и воспитании своих подопечных, младшему из которых все три года.
Приют работает с 2006 года, первые его выпускники уже получили образование и воспитывают своих детей.