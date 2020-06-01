Москва, , 19:07 — REGNUM В День защиты детей первый заместитель председателя движения «Боевое братство» Дмитрий Саблин передал подарки в православный детский социально-реабилитационный центр «Покров» в Новой Москве.

В приют, ставший семьей для 40 детей из разных регионов России, привезли медицинские маски, продукты, фрукты и детские книги.

«Дети нуждаются в нашей защите и заботе каждый день. Сделать их жизнь счастливой и безопасной должны мы, взрослые. Это будущее России. От нас зависит, каких мы вырастим людей, чего они смогут добиться, во что будут верить, чему служить. Мы, родители, делаем все для своих детей. И очень важно, чтобы нашего человеческого тепла хватало и детям, обделенным родительской заботой», — сказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.

Руководитель и духовник реабилитационного центра протоиерей Виталий Ткачев рассказал о жизни приюта, учебе и воспитании своих подопечных, младшему из которых все три года.

Приют работает с 2006 года, первые его выпускники уже получили образование и воспитывают своих детей.