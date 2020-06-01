Чита, , 19:07 — REGNUM Убившему в Забайскальском крае в октябре 2019 г. сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову добавили обвинение в покушении на убийство, передаёт 1 июня РБК.

По словам Равиля Тугушева, адвоката Шамсутдинова, это не новое обвинение, а «дополнение к ранее предъявленному».

Тугушев «У него остаётся обвинение в убийстве восьми человек (ч. 2 ст. 105) и в дополнение в отношении двух лиц — покушение на убийство».

Такие изменения произошли, как поясняет юрист, поскольку первоначальное обвинение разделили на разные части. Это было сделано, так как двое выжили из тех, по кому Шамсутдинов открыл огонь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части посёлка Горный (Забайкальскый край), где он проходил срочную службу, в октябре прошлого года. Были убиты восемь человек, в том числе два офицера. Ещё двое были тяжело ранены.

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