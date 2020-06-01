Мадрид, , 18:57 — REGNUM В Испании за последние 24 часа на зафиксировано ни одного случая летального исхода пациентов с коронавирусной инфекцией, следует из опубликованных 1 июня данных министерства здравоохранения страны.

Согласно отчёту ведомства, за последние семь дней в Испании скончались 35 пациентов с COVID-19. Общее число умерших составляет 27 127 человек, как сообщалось и днём ранее.

При этом за последние сутки в стране зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом, в больницы поступили 245 новых пациентов, в том числе девять — в тяжёлом состоянии.

Всего за период с начала эпидемии на территории Испании выявлено 239 638 случаев заражения коронавирусом.